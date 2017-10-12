"Йокерит" одержал 13-ю победу подряд, выиграв у "Лады"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" в гостях победил "Ладу" со счетом 4:0. По разу отличились Мэтт Гилрой, Олли Палола, Брайан О`Нилл и Хенри Иконен.

Отметим, что для финского клуба эта победа стала 13-й кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Йокерит" (Хельсинки) - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Гилрой - 5 (О`Нилл), 6:23 - 0:1. Палола - 3 (Хухтала, Регин), 12:16 - 0:2. О`Нилл - 6 (мен.), 22:45 - 0:3. Иконен - 1 (Норман), 41:38 - 0:4.

Вратари: Лазушин (Красоткин, 22:45) - Запольски.

Штраф: 14 - 8.Броски: 22 (4+13+5) - 37 (14+14+9).

Судьи: Лаврентьев, Оленин.

12 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".