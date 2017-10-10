"Йокерит" одержал 12-ю победу подряд, выиграв у "Трактора"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" на своем льду уступил "Йокериту" – 0:3. Дубль оформил Мэттью Гилрой. Для его команды победа стала 12-й подряд. Финский клуб идет на третьем месте в таблице Западной конференции. "Трактор" – десятый на "Востоке".

Для "Йокерита" эта победная серия - самая продолжительная в истории клуба. Напомним, что рекорд по количеству побед подряд в КХЛ принадлежит СКА (20). Серия команды Олега Знарка продолжается.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Гилрой – 3 (бол., Н. Йенсен, Регин), 5:03 – 0:1. Норман – 5 (бол., Толванен, О`Нилл), 6:42 – 0:2. Гилрой – 4 (Анттила), 58:52 – 0:3.

Вратари: Демченко – Запольски.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 27 (9+7+11) – 40 (11+20+9).

Судьи: Гашилов, Гофман.

10 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.