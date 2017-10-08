"Йокерит" одержал 11-ю победу подряд, обыграв "Автомобилист"

"Йокерит" на выезде обыграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Хельсинки одержала победу со счетом 3:1.
Отметим, что для "джокеров" эта победа стала 11-й подряд. Екатеринбуржцы, в свою очередь, уступили во второй игре кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы: Палола - 2 (бол., О`Нилл), 20:51 - 0:1. Н. Йенсен - 7 (бол., Регин, Гилрой), 32:34 - 0:2. Толванен - 11 (бол., Леписто), 33:22 - 0:3. Чайковски - 1, 45:14 - 1:3.
Вратари: Коварж (Устинский, 40:00, 45:01 - 45:14) - Запольски.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 31 (4+17+10) - 32 (8+13+11).
Судьи: Соин, Юдаков.
8 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".
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