"Йокерит" одержал 10-ю победу подряд, обыграв "Торпедо"

"Йокерит" на своей площадке обыграл "Торпедо" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе "джокеров" заброшенной шайбой отметился автор самого молодого хет-трика в истории лиги Эли Толванен. 18-летний игрок, который также записал на свой счет результативную передачу, отличился в четвертой игре подряд. Победу финны одержали благодаря точному броску Томми Хухталы.

Отметим, что для "Йокерита" эта победа стала 10-й подряд. В последний раз команда из Хельсинки потерпела поражение 29 августа во встрече с московским "Динамо" (1:2 Б).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: О`Нилл - 5 (бол., Толванен), 16:51 - 1:0. Столяров - 4 (Желдаков), 17:58 - 1:1. Толванен - 10 (бол., Леписто), 19:46 - 2:1. Хухтала - 3 (бол., Регин), 27:08 - 3:1. Фаткуллин - 1 (Паршин), 28:34 - 3:2. Марьямяки - 1 (п.в., Анттила), 58:44 - 4:2.

Вратари: Запольски - Галимов (58:14 - 58:44).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 30 (14+10+6) - 23 (6+11+6).

Судьи: Кулев, Сергеев.

3 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.