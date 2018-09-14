"Йокерит" обыграл "Витязь"

"Йокерит" победил "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Клуб из Хельсинки одержал пятую победу в шести матчах.

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"Витязь" (Подольск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: О`Нилл - 1 (Грант), 1:14 - 0:1. Леписто - 1 (бол., Н. Йенсен, Маннинен), 19:38 - 0:2. Анттила - 2, 22:32 - 0:3. Лауридсен - 1 (Н. Йенсен, Плэтт), 38:53 - 0:4. Гривик - 5 (Кокарев), 48:55 - 1:4.

Вратари: Ортио (Самонов, 40:00) - Запольски.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 36 (16+12+8) - 35 (13+15+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

14 сентября. Подольск. ЛД "Витязь".

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