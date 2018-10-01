"Йокерит" обыграл "Сочи", Йоэнсуу сделал хет-трик

"Йокерит" одержал победу над "Сочи" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей хет-трик сделал Ессе Йоэнсуу, еще один гол в активе Никласа Йенсена.

У "Сочи" отличились Эрик О`Делл и Дамир Мусин. Финский клуб набрал 20 очков и занимает первое место в Западной конференции. У "Сочи" 13 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" - "Сочи" - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Голы: Йоэнсуу - 3 (бол., Грант, Норман), 11:32 - 1:0. О`Делл - 3 (бол., Бочаров, Шмелев), 19:33 - 1:1. Н. Йенсен - 4 (Плэтт, Йормакка), 21:23 - 2:1. Йоэнсуу - 4 (бол., О`Нилл, Мозес), 22:18 - 3:1. Йоэнсуу - 5 (бол., Мозес, Норман), 29:19 - 4:1. Мусин - 2 (Йокипакка), 46:17 - 4:2.

Вратари: Запольски - Кочетков (58:08).

Штраф: 29 - 12.

Броски: 30 (13+8+9) - 28 (11+4+13).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

1 октября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

Все о КХЛ – здесь.

