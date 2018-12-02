"Йокерит" обыграл "Слован"​, Маннинен оформил дубль

"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Слован" со счетом 3:0. Дубль оформил Сакари Маннинен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) - "Слован" (Братислава) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Маннинен - 10 (Иконен, Столлери), 12:49 - 1:0. Маннинен - 11 (бол., О`Нилл, Йоэнсуу), 32:04 - 2:0. Грант - 8 (п.в.), 57:53 - 3:0.
Вратари: Запольски - Чильяк (57:42 - 57:53).
Штраф: 4 - 12.
Броски: 37 (12+16+9) - 22 (8+8+6).
Судьи: Гамалей, Сергеев.
2 декабря. Хельсинки. "Хартвалл Арена".
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