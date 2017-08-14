"Йокерит" обыграл "СКА-Нева" в матче турнира имени Пучкова

"Йокерит" одержал победу над "СКА-Нева" со счетом 3:1 в матче предсезонного турнира имени Пучкова. За финнов дубль во встрече оформил нападающий Ээли Толванен, еще одну шайбу забросил защитник Сами Леписто.

За санкт-петербургскую команду единственный раз отличился форвард Андрей Рычагов.

Турнир имени Пучкова Н.Г.

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Толванен – 2 (Йормакка), 3:18 – 0:1. Леписто – 2 (Толванен), 33:05 – 0:2. Рычагов – 1 (Карлин, Чуркин), 54:56 – 1:2. Толванен – 3 (бол., Леписто), 58:38 – 1:3.

Вратари: Мельничук – Запольски.

Судьи: Васильев, Цыплаков.

14 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.