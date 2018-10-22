"Йокерит" обыграл рижское "Динамо"

"Йокерит" выиграл у рижского "Динамо" (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделали Никлас Йенсен и Сакари Маннинен. Также отличились Алекс Грант, Джон Норман и Марко Анттила. У "Динамо" шайбы забрасывали Гинтс Мейя, Виталий Павлов и Лаурис Дарзиньш.

"Йокерит" набрал 31 очко и на данный момент занимает второе место в Западной конференции. У "Динамо" 19 очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Рига) - 7:3 (1:1, 2:1, 4:1)

Голы: Мейя - 1 (бол., Виделль, Аляев), 7:08 - 0:1. Н. Йенсен - 5 (бол., Маннинен, Леписто), 9:24 - 1:1. Павлов - 1 (Майоне, Джериньш), 34:55 - 1:2. Грант - 4 (Анттила), 37:33 - 2:2. Маннинен - 8 (Леписто, Лауридсен), 39:23 - 3:2. Норман - 9 (Иконен, Маннинен), 48:58 - 4:2. Н. Йенсен - 6 (бол., Леписто), 52:11 - 5:2. Дарзиньш - 3 (Редлихс), 53:20 - 5:3. Анттила - 7 (п.в.), 58:17 - 6:3. Маннинен - 9 (бол., Н. Йенсен, Леписто), 59:47 - 7:3.

Вратари: Запольски - Гудлевскис (58:02 - 58:17).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 27 (10+8+9) - 16 (5+4+7).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

22 октября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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