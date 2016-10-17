"Йокерит" обыграл рижское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" на своем льду обыграл "Торпедо" со счетом 4:1. В следующей встрече "джокеры" примут "Сочи", а нижегородцы отправятся в гости к рижскому "Динамо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Салминен – 3 (Пильстрем, Лауридсен), 0:38 – 1:0. Ильин – 1 (Петтерссон, Вишневский), 10:21 – 1:1. Мяки – 1 (Анттила, Керянен), 21:39 – 2:1. О`Нилл – 7 (Регин), 36:20 – 3:1. Йоэнсуу – 8 (Геноуэй, О`Нилл), 44:48 – 4:1.

Вратари: Запольски – Проскуряков (Касутин, 40:00).

Штраф: 6 – 31.

Броски: 35 (12+13+10) – 23 (6+9+8).

Судьи: Бутурлин, Сидоренко.

17 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.