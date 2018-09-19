"Йокерит" обыграл "Металлург"

"Йокерит" победил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Дублем в составе финского клуба отметился нападающий Джефф Плэтт.
Хоккей
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"Йокерит" (Хельсинки) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Голы: Пакаринен - 3 (Эллисон, Вольски), 6:43 - 0:1. Норман - 4 (О`Нилл), 7:06 - 1:1. Плэтт - 3 (Н. Йенсен, Йормакка), 23:13 - 2:1. Плэтт - 4 (Столлери), 29:44 - 3:1. Лев - 1 (Лауридсен), 31:22 - 4:1. Вольски - 2 (Эллисон), 37:01 - 4:2. Любимов - 4 (Вольски), 58:06 - 4:3. Ниеми - 3 (Грант, Анттила), 58:22 - 5:3.
Вратари: Калныньш - Кошечкин (Загидулин, 31:22, 56:52 - 58:06, 58:50).
Штраф: 2 - 4.
Броски: 23 (8+10+5) - 41 (12+17+12).
Судьи: Одиньш, Франо.
19 сентября. Хельсинки. "Хартвалл Арена". 7203 зрителя.