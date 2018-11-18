"Йокерит" обыграл "Локомотив", одержав третью победу подряд

"Йокерит" победил "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил защитник Алекс Грант.

"Йокерит" набрал 41 очко и расположился на третьем месте на Западе. "Локомотив" с 39 баллами занимает четвертую строчку.

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"Йокерит" (Хельсинки) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Голы: О`Нилл - 6 (Йоэнсуу, Кивисте), 0:24 - 1:0. Норман - 12 (Йоэнсуу, О`Нилл), 10:23 - 2:0. Накладал - 7 (Рафиков, Юртайкин), 13:13 - 2:1. Локтионов - 9 (бол., Козун), 18:51 - 2:2. Йормакка - 5, 23:33 - 3:2. Грант - 6 (Маннинен, Йормакка), 44:57 - 4:2. Козун - 9 (бол., Локтионов), 57:00 - 4:3.

Вратари: Калныньш - Салак (56:50 - 57:00, 58:01).

Штраф: 31 - 6.

Броски: 26 (6+10+10) - 33 (11+12+10).

Судьи: Акузовский, Сидоренко.

18 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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