"Йокерит" обыграл "Кузню", уступая по ходу матча со счетом 0:3

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" в гостях обыграл новокузнецкий "Металлург" со счетом 4:3. Отметим, что "Кузня" вела по ходу встречи со счетом 3:0, но упустила инициативу в третьем периоде.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)

Голы: Соловьев – 11 (бол.), 16:12 – 1:0. Титов – 1 (Пархоменко), 31:45 – 2:0. Васильченко – 2 (бол., Разумов), 34:59 – 3:0. Хухтала – 10, 43:42 – 3:1. Йоэнсуу – 11 (Хишон, Салминен), 43:54 – 3:2. Лаюнен – 5 (бол., Регин), 58:07 – 3:3. О`Нилл – 9 (бол., Регин), 59:20 – 3:4.

Вратари: Кареев (59:36) – Хелениус.

Штраф: 12 – 18.

Броски: 24 (10+12+2) – 57 (21+14+22).

Судьи: Ансонс, Комаров.

21 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.