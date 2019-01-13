"Йокерит" обыграл "Куньлунь" на выезде

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" дома проиграл "Йокериту" со счетом 3:5. Напомним, что "Йокерит" проиграл предыдущие два матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Маннинен – 15 (Мозес, Н. Йенсен), 3:23 – 0:1. Шор – 2 (Витасек), 5:18 – 1:1. Леписто – 5 (Йормакка, Ниеми), 10:58 – 1:2. Маннинен – 16 (Грант, Мозес), 21:52 – 1:3. Маннинен – 17 (Столлери, Н. Йенсен), 28:15 – 1:4. Шор – 3, 48:32 – 2:4. Норман – 18 (О`Нилл, Лев), 51:02 – 2:5. Шор – 4 (Мертль, Витасек), 53:29 – 3:5.

Вратари: Кархунен (59:29 – 59:59) – Запольски.

Штраф: 12 – 2.

Броски: 32 (14+10+8) – 26 (10+9+7).

Судьи: Гусев, Кулаков.

13 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".