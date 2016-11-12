19:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Йокерит" обыграл "Куньлунь"

0
0
0

"Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Йокерит" – 3:2. Команда из Хельсинки одержала третью победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Куньлунь" (Пекин) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Регин – 8 (бол., Геноуэй), 13:19 – 1:0. Яласваара – 2 (бол., Коллинс, Рау), 31:30 – 1:1. Йормакка – 2 (бол., Геноуэй), 47:58 – 2:1. Салминен – 4 (Ниеми, Йоэнсуу), 51:45 – 3:1. Мянтюля – 6 (Яшин), 55:36 – 3:2.

Вратари: Запольски – Макаров (58:25).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 37 (9+10+18) – 33 (11+14+8).

Судьи: Беляев, Овчинников.

12 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ