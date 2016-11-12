"Йокерит" обыграл "Куньлунь"

"Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Йокерит" – 3:2. Команда из Хельсинки одержала третью победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) – "Куньлунь" (Пекин) – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Регин – 8 (бол., Геноуэй), 13:19 – 1:0. Яласваара – 2 (бол., Коллинс, Рау), 31:30 – 1:1. Йормакка – 2 (бол., Геноуэй), 47:58 – 2:1. Салминен – 4 (Ниеми, Йоэнсуу), 51:45 – 3:1. Мянтюля – 6 (Яшин), 55:36 – 3:2.
Вратари: Запольски – Макаров (58:25).
Штраф: 8 – 8.
Броски: 37 (9+10+18) – 33 (11+14+8).
Судьи: Беляев, Овчинников.
12 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.