"Йокерит" обыграл ЦСКА в 5-м овертайме и перевел серию в шестой матч

"Йокерит" обыграл ЦСКА в пятом овертайме со счетом 2:1 в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции. Финская команда сократила отставание в серии - 2-3.
В составе хозяев в основной время шайбу забросил Кирилл Капризов, прервал 17-матчевую безголевую серию. У гостей отличился Брайан О'Нилл.
В овертайме шайбу забросил Мика Ниеми. В итоге команды провели на площадке 142 минуты 9 секунд. Это время теперь является рекордом КХЛ. Кроме того, лучшее достижение лиги установил голкипер финской команды Карри Рамо, отразив 83 броска из 84.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/2 финала
Пятый матч
ЦСКА (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:2 5ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: О`Нилл - 2 (бол., Леписто, Н. Йенсен), 3:51 - 0:1. Капризов - 1 (Григоренко), 10:52 - 1:1. Ниеми - 1 (Леписто), 142:09 - 1:2.
Вратари: Сорокин - Рамо.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 84 (9+11+12+52) - 48 (7+7+5+29).
Судьи: Гофман, Франо.
22 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 3-2.
snapdragon625
классно измочалили осликов,молодцы фины!!!
01:41
Электросталец
да, не сильнее армецы плутонэшей! Никитос не рулит командосой
01:37
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ура-ура.
01:37