"Йокерит" обыграл ЦСКА в 5-м овертайме и перевел серию в шестой матч

"Йокерит" обыграл ЦСКА в пятом овертайме со счетом 2:1 в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции. Финская команда сократила отставание в серии - 2-3.

В составе хозяев в основной время шайбу забросил Кирилл Капризов, прервал 17-матчевую безголевую серию. У гостей отличился Брайан О'Нилл.

В овертайме шайбу забросил Мика Ниеми. В итоге команды провели на площадке 142 минуты 9 секунд. Это время теперь является рекордом КХЛ. Кроме того, лучшее достижение лиги установил голкипер финской команды Карри Рамо, отразив 83 броска из 84.

КХЛ

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Западная конференция

1/2 финала

Пятый матч

ЦСКА (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:2 5ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: О`Нилл - 2 (бол., Леписто, Н. Йенсен), 3:51 - 0:1. Капризов - 1 (Григоренко), 10:52 - 1:1. Ниеми - 1 (Леписто), 142:09 - 1:2.

Вратари: Сорокин - Рамо.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 84 (9+11+12+52) - 48 (7+7+5+29).

Судьи: Гофман, Франо.

22 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 3-2.