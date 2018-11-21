"Йокерит"обыграл "Авангард", команды забросили 11 шайб

"Йокерит" обыграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. Финская команда одержала четвертую победу подряд и идет третьй в Западной конференции.

3 передачи в этой встрече сделал американский нападающий "Йокерита" Брайан О`Нилл. В составе омского клуба по 3 (1+2) очка набрали Илья Михеев и Денис Зернов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Авангард" (Омск) - 7:4 (1:0, 4:1, 2:3)

Голы: Грант - 7 (Пильстрем), 18:58 - 1:0. Столберг - 2 (Зернов, Михеев), 21:02 - 1:1. Мозес - 4, 21:48 - 2:1. Лев - 4 (О`Нилл), 26:58 - 3:1. Леписто - 4 (О`Нилл, Лев), 34:52 - 4:1. Норман - 13 (О`Нилл, Маннинен), 37:18 - 5:1. Йормакка - 6 (Маннинен, Плэтт), 41:56 - 6:1. Зернов - 5 (Михеев, Медведев), 46:10 - 6:2. Михеев - 12 (бол., Широков, Зернов), 53:25 - 6:3. Плэтт - 7 (мен.), 54:01 - 7:3. Медведев - 4 (бол., Зернов), 59:52 - 7:4.

Вратари: Запольски - Бобков (Шилин, 40:00).

Штраф: 14 - 8.

Броски: 23 (6+10+7) - 37 (11+14+12).

Судьи: Гофман, Одиньш.

21 ноября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".