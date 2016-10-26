"Йокерит" нанес "Витязю" третье поражение подряд

"Йокерит" на выезде нанес поражение "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для подольской команды это поражение стало третьим подряд. "Йокерит" стал восьмым в турнирной табилце Западной конференции, набрав 37 очков. Следом идет "Витязь" с 34 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Регин – 4 (Яакола, Салминен), 26:17 – 0:1. Копейкин – 8 (бол., Ержабек), 40:24 – 1:1. Анттила – 4 (Талая), 47:49 – 1:2.

Вратари: Сятери (59:30) – Хелениус.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 31 (6+18+7) – 34 (16+7+11).

Судьи: Ержабек, Франо.

26 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".