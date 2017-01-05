"Йокерит" нанес СКА четвертое поражение подряд

"Йокерит" на своем льду нанес поражение СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2. Для команды Олега Знарка это поражение стало четвертым подряд, однако питерский клуб сохранил первое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА – 104 очка в 45 матчах. На три балла отстает ЦСКА. "Йокерит" набрал 73 очка в 45 матчах и занимает седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Дацюк - 9 (Войнов, Широков), 5:32 - 0:1. Йормакка - 6 (Ниеми, Мяки), 19:12 - 1:1. Регин - 14 (О`Нилл, Геноуэй), 20:41 - 2:1. Херсли - 4 (мен., Рукавишников, Плотников), 23:43 - 2:2. Пильстрем - 3 (Йенсен, Анттила), 49:04 - 3:2.

Вратари: Запольски - Коскинен (58:00).

Штраф: 12 - 12.

Броски: 21 (8+10+3) - 35 (11+16+8).

Судьи: Беляев, Бондарь.

5 января. Хельсинки. Hartwall Arena.