"Йокерит" нанес поражение "Куньлуню"

"Йокерит" на своей площадке обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе финской команды шайбы забросили Пекка Йормакка, Сами Леписто и Олли Палола. У гостей единственный гол на счету Лукаса Лессио.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Йормакка - 11 (Норман, Н. Йенсен), 31:35 - 1:0. Лессио - 8 (Йип), 37:31 - 1:1. Леписто - 6 (бол.), 41:45 - 2:1. Палола - 6 (п.в.), 59:09 - 3:1.

Вратари: Запольски - Хелльберг (58:31 - 59:09).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 24 (11+9+4) - 21 (3+12+6).

Судьи: Кулев, Цыплаков.1

1 января. Хельсинки. Hartwall Arena. 10133 зрителя.