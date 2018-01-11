"Йокерит" нанес поражение "Куньлуню"

"Йокерит" на своей площадке обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе финской команды шайбы забросили Пекка Йормакка, Сами Леписто и Олли Палола. У гостей единственный гол на счету Лукаса Лессио.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Йормакка - 11 (Норман, Н. Йенсен), 31:35 - 1:0. Лессио - 8 (Йип), 37:31 - 1:1. Леписто - 6 (бол.), 41:45 - 2:1. Палола - 6 (п.в.), 59:09 - 3:1.
Вратари: Запольски - Хелльберг (58:31 - 59:09).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 24 (11+9+4) - 21 (3+12+6).
Судьи: Кулев, Цыплаков.1
1 января. Хельсинки. Hartwall Arena. 10133 зрителя.
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