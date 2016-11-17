"Йокерит" на выезде обыграл "Медвешчак"

"Медвешчак" на своем льду проиграл "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5). Финская команда набрала 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Медвешчак" с 35-ю баллами идет на предпоследнем месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы: Регин – 9 (бол., Геноуэй, О`Нилл), 7:21 – 0:1. Риссанен – 1 (Анттила, Талая), 9:22 – 0:2. Лессио – 4 (Мертль), 10:56 – 1:2. Анттила – 5 (Виртанен), 22:51 – 1:3. Хухтала – 7 (Геноуэй, Риссанен), 41:07 – 1:4. Ларкин – 2 (Лессио), 42:12 – 2:4. Регин – 10 (п.в.), 59:34 – 2:5.

Вратари: Макинтайр (59:22 – 59:34) – Хелениус.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 25 (7+7+11) – 29 (12+9+8).

Судьи: Ержабек, Сергеев.

17 ноября. Загреб. Dom Sportova.