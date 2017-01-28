"Йокерит" и "Югра" забросили 11 шайб, Йормакка оформил хет-трик

"Йокерит" в тяжелой борьбе обыграл "Югру" (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев хет-триком отметился Пекка Йормакка, по шайбе забросили Вилле Лаюнен, Маси Марьямяки и Петер Регин. У гостей отличились Евгений Лапенков, Александр Акмальдинов, Павел Варфоломеев, Андрей Анкудинов и Никита Двуреченский.

"Йокерит" прервал двухматчевую серию поражений и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Югра" не может победить третью встречу кряду и занимает 14-ю строчку на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" – "Югра" – 6:5 (1:1, 3:2, 2:2)

Голы: Двуреченский – 4 (Акмальдинов, Иванов), 7:14 – 0:1. Регин – 17 (Геноуэй, О`Нилл), 19:02 – 1:1. Анкудинов – 4 (Беляев, Погоришный), 22:07 – 1:2. Йормакка – 10, 31:39 – 2:2. Марьямяки – 2 (Талая, Лауридсен), 33:47 – 3:2. Йормакка – 11 (бол., Йоэнсуу, О`Нилл), 35:52 – 4:2. Варфоломеев – 13 (бол., Купцов, Лапенков), 37:44 – 4:3. Лаюнен – 9 (бол., Яакола, Регин), 47:24 – 5:3. Акмальдинов – 5 (Курьянов), 50:58 – 5:4. Лапенков – 13 (бол., Варфоломеев), 56:25 – 5:5. Йормакка – 12 (бол., Йенсен, О`Нилл), 58:09 – 6:5.

Вратари: Запольски – Бояршинов (Фокин, 35:52, 56:13 – 56:25, 59:13).

Штраф: 16 – 28.

Броски: 38 (10+17+11) – 24 (7+7+10).

Судьи: Бутурлин, Морозов.