"Йокерит" хочет пробиться в финал Кубка Гагарина

Президент и исполнительный директор "Йокерита" Юкка Кохонен назвал задачей-минимум для клуба на этот сезон выход во второй раунд Кубка Гагарина, а главной - выход в финал. В прошлом сезоне финская команда заняла второе место в Западной конференции, но в первом же раунде Кубка Гагарина уступила "Торпедо".

- Наша основная задача - попадание в плей-офф Кубка Гагарина, где мы как минимум хотим дойти до второго раунда, улучшив прошлогодний результат, - цитирует ТАСС Кохонена. - Однако наша настоящая цель - выиграть финал Западной конференции, чтобы затем в решающем матче плей-офф КХЛ побороться за главный трофей.