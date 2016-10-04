"Йокерит" дома проиграл "Витязю"

"Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Витязю" - 3:4. Решающий буллит на счету нападающего Никиты Выглазова. Финский клуб потерпел четвертое поражение в последних пяти играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Витязь" (Подольск) - 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Йоэнсуу - 6 (Регин, Салминен), 3:38 - 1:0. Кокшаров - 2 (Степанов, Гимаев), 14:33 - 1:1. Горак - 1 (Шитиков), 21:34 - 1:2. Кемпе - 5 (Копейкин, Катичев), 33:10 - 1:3. О`Нилл - 1 (Геноуэй, Кулда), 38:13 - 2:3. Кулда - 1 (Салминен, Йоэнсуу), 50:50 - 3:3.

Победный буллит: Выглазов.

Вратари: Хелениус - Сятери.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 36 (10+12+12+2) - 21 (6+10+3+2).

Судьи: Одиньш, Раводин.

4 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.