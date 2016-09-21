"Йокерит" дома победил "Кузню"

"Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил новокузнецкий "Металлург" – 5:1. Решающую шайбу забросил нападающий Джоу Хишон.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) – "Металлург" (Новокузнецк) – 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы: Яакола – 2 (бол., Салминен), 6:11 – 1:0. Хишон – 3 (бол., Лаюнен), 7:15 – 2:0. Керянен – 1 (бол., Лаюнен), 13:45 – 3:0. Хухтала – 4 (Регин), 14:51 – 4:0. Салминен – 1 (бол., Регин, Яакола), 30:57 – 5:0. Постников – 1 (бол., Земченко, Комаристый), 54:33 – 5:1.
Вратари: Запольски – Кареев (Бирюков, 14:51).
Штраф: 12 – 33.
Броски: 38 (19+8+11) – 21 (3+7+11).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
21 сентября. Хельсинки. Hartwall Arena.