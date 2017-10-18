"Йокерит" будет выбирать нового главного тренера преимущественно из финнов

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри сообщил, что финские специалисты являются в приоритете у клуба при поиске главного тренера команды на будущий сезон. В начале октября стало известно, что нынешний наставник Юкка Ялонен возглавит со следующего сезона сборную Финляндии.

- Ни для кого не секрет, что мы ищем на следующий сезон нового главного тренера, - цитирует ТАСС Курри. - В приоритете у нас финские специалисты. В случае, если мы не сможет найти подходящую кандидатуру среди финнов, то будем смотреть на иностранцев.

Юкка сообщил нам о том, что к нему обратились из Финской ассоциации хоккея, у него есть интерес возглавить сборную Финляндии. Мы предлагали ему продлить соглашение, но он дал понять, что для него по окончании сезона важнее работа в национальной команде.