Йип дисквалифицирован на два матча по итогам игры "Куньлунь" - "Автомобилист"

Нападающий "Куньлуня" Брэндон Йип был дисквалифицирован по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (2:1) на две игры, сообщает официальный сайт лиги. Также на форварда китайского клуба, для которого это наказание стало вторым в сезоне, были наложены финансовый и индивидуальный штрафы.

Его партнер по "Куньлуню" Андреас Турессон был оштрафован а также дисквалифицирован на одну игру. В составе соперников китайского клуба отстранением на один матч и денежным штрафом был наказан нападающий Александр Торченюк.

По итогам встречи между "Локомотивом" и "Авангардом" (2:3) форвард гостей Михаил Фисенко был дисквалифицирован на один матч, а также оштрафован лигой.