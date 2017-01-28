Йенсен силовым приемом отправил игрока "Югры" на скамейку "Йокерита"

Защитник "Йокерита" Йеспер Йенсен стал одной из главных звезд матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (6:5). Помимо результативных действий, форвард отметился силовым приемом. Финн отправил форварда гостей Сергея Купцова на скамейку запасных "Йокерита". В итоге россиянин с трудом выбрался обратно на лед.
По итогам этой встречи "Югра" лишилась шансов на плей-офф. Йенсен в текущем сезоне набрал 12 (2+10) очков в 47 встречах "регулярки".
Oh look, a penny pic.twitter.com/4DyUfPJeJ5– KHL (@khl_eng) 28 января 2017 г.