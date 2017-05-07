Йенсен продлил контракт с "Йокеритом" на один сезон

Защитник сборной Дании Йеспер Йенсен заявил, что продолжит выступление за "Йокерит" в следующем сезоне чемпионата КХЛ. 25-летний хоккеист в минувшем сезоне провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (2+13) очков, а также записал на свой счет голевую передачу в 4 играх плей-офф.

– Следующий сезон я проведу в "Йокерите", я продлил контракт еще на сезон, – цитирует "Р-Спорт" Йенсена. – Жду, что клуб вернется в число лидеров КХЛ, как это было два года назад. К сожалению, в минувшем сезоне нас лихорадило весь год, и мы ничего не добились в плей-офф.