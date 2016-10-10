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Ярушкин провел первую тренировку "Спартака"

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Экс-главный тренер "Спартака" Герман ТИТОВ."Спартак" уволил Германа Титова

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин провел первую тренировку команды. Перед утренним занятием специалист, сменивший Германа Титова, а также Даниил Марков, вошедший в тренерский штаб спартаковцев, были представлены команде. После окончания тренировки состоялось игровое собрание с анализом игры предстоящего соперника.

- С Марковым я работал вместе в подмосковном "Витязе", хорошо знаем друг друга, он профессионал, - приводит пресс-служба крсно-белых слова Ярушкина. - Если меня позвали в "Спартак", надо свою работу делать хорошо. А дальше руководство примет решение о дальнейших шагах.

Дополнительная информация

http://spartak.ru/news/aleksey-yarushkin-provel-pervuyu-trenirovku-v-spartake/

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