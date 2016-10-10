Ярушкин провел первую тренировку "Спартака"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин провел первую тренировку команды. Перед утренним занятием специалист, сменивший Германа Титова, а также Даниил Марков, вошедший в тренерский штаб спартаковцев, были представлены команде. После окончания тренировки состоялось игровое собрание с анализом игры предстоящего соперника.

- С Марковым я работал вместе в подмосковном "Витязе", хорошо знаем друг друга, он профессионал, - приводит пресс-служба крсно-белых слова Ярушкина. - Если меня позвали в "Спартак", надо свою работу делать хорошо. А дальше руководство примет решение о дальнейших шагах.