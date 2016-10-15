Ярушкин продолжит тренировать "Спартак"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин продолжит работать с командой. Об этом сообщил генеральный менеджер московского клуба Алексей Жамнов. Ярушкин возглавил "Спартак" в начале этой недели после увольнения с поста главного тренера Германа Титова. Сегодня "Спартак" дома обыграл "Сибирь" и прервал серию из шести поражений подряд.

– Ярушкин пока работает, дайте ему поработать. Мы находимся с ним в стадии переговоров, – приводит ТАСС слова Жамнова. – Команда после серии поражений, находится под сильным давлением. Начало в матче выдалось для нас тяжелым. Для игроков сегодняшняя победа станет импульсом.