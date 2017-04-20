Ярушкин покинул "Спартак"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин завершил работу в клубе, информирует официальный сайт красно-белых. Вместе с ним команду покинули помощники Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Тренер по вратарям Стефан Перссон продолжит работу в новом тренерском штабе команды.

– "Спартак" благодарит специалистов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "СЭ", "Спартак" подпишет контракт с Вадимом Епанчинцевым. Минувший сезон 41-летний специалист провел в Высшей хоккейной лиге, где руководил "Сарыаркой" из Караганды. Под его руководством команда заняла третье место в регулярном чемпионате ВХЛ, а в плей-офф уступила в 1/4 финала в шести матчах "Зауралью".