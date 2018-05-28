Яруллин продлит контракт с "Ак Барсом"

Защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин в ближайшее время продлит контракт с клубом, информирует "Бизнес Online".

В конце апреля у него закончился контракт с "Ак Барсом", ходили разговоры, что Яруллин может уехать в НХЛ. Казанский клуб сделал квалификационное предложение игроку, в ближайшее время он подпишет новый контракт с казанцами.

В минувшем сезоне Яруллин стал обладателем Кубка Гагарина. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 (4+14) очков. В плей-офф его на счету была одна результативная передача в 12 играх.