Ярослав Косов: "Рад обмену в "Ак Барс"

Нападающий "Ак Барса" Ярослав Косов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" в интервью "Бизнес Online" отметил, что его адаптация в казанской команде проходит отлично. Напомним, что в октябре магнитогорский "Металлург" обменял форварда в клуб из Казани на Андрея Чибисова.
– Что почувствовали, когда узнали об обмене в "Ак Барс"?
– Я всю жизнь играл в "Магнитке", так что для меня это непривычно. В целом, я рад.
– Прилетели на Дальний Восток и сразу сыграли за новый клуб. Какие ощущения?
– За месяц два раза слетал на Дальний Восток. Справился, конечно.
– Как складывается адаптация в новой команде?
– Многих ребят я знал, пока все проходит отлично.
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