Ярослав Косов: "Рад обмену в "Ак Барс"

Нападающий "Ак Барса" Ярослав Косов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" в интервью "Бизнес Online" отметил, что его адаптация в казанской команде проходит отлично. Напомним, что в октябре магнитогорский "Металлург" обменял форварда в клуб из Казани на Андрея Чибисова.

– Что почувствовали, когда узнали об обмене в "Ак Барс"?

– Я всю жизнь играл в "Магнитке", так что для меня это непривычно. В целом, я рад.

– Прилетели на Дальний Восток и сразу сыграли за новый клуб. Какие ощущения?

– За месяц два раза слетал на Дальний Восток. Справился, конечно.

– Как складывается адаптация в новой команде?

– Многих ребят я знал, пока все проходит отлично.