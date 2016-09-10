19:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ярослав Хабаров: "Финские команды всегда играют грубо, когда проигрывают"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Ярослав Хабаров после победы над "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1), оценил действия соперника.

– Хорошая команда, мобильная, достаточно жесткая. Тем более они последнюю игру у Уфы выиграли в конце матча, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Хабарова. – Задача была на третий период – выиграть. Но все равно пропустили неудачный гол, но смогли довести матч до победы. Поздравляем троих юбиляров – Мозякин, Платонов, Зарипов. Молодцы ребята!

– Что произошло в эпизоде, когда пришлось заступаться за Яна Коваржа?

– Не знаю, какая-то судейская ошибка – второй раз подряд нападающий забегает в среднюю зону и бьет лучшего центрального лиги. Надо было как-то заступиться.

– Показалось, что "Йокерит" после второй пропущенной шайбы стал грубовато играть.

– Финская команда, они всегда так играют. Ничего неожиданного для нас не было.

– Как самочувствие, насколько удалось вернуться в форму после травмы?

– Все нормально, спасибо!

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/380400/

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