Ярослав Дыбленко: "В Нью-Йорке только русские и армяне, с кем будем воевать в Америке?"

Защитник "Спартака"​ Ярослав Дыбленко в интервью клубной пресс-службе рассказал, в каком свете представляет Россию американское телевидение. По его словаи, адекватные люди не смотрят телевизор.

- Вы чувствовали на себе напряженные отношения между Россией и Америкой, о которых говорят по телевидению?

- У них тоже ведется информационная война против нас. Говорят, мол, американцы что-то думают нехорошее про нас. Но это не так. На самом деле, многие адекватные люди говорят, что вообще не смотрят телевизор, потому что это бред - что у нас показывают, то и у них. У меня было русское телевидение, после переключал на местный канал, а там про Россию то же самое вещают, только наоборот. Россия плохая, Путин плохой.

Политика, ничего не попишешь. В Америке, кстати, очень много русских - я даже не ожидал, что в том же Бингхэмптоне столько наших соотечественников. Кошмар какой-то! (смеется) В доме, где мы снимали квартиру, жили трое или четверо русских. В стоматологии, где лечил зубы, работает русский врач. Я вот думаю: если война начнётся, с кем воевать-то будем? Сами с собой? В Нью-Йорке одни русские и армяне. Думаю: где американцы-то, они вообще существуют?