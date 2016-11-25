Ярослав Дыбленко: "Спартак" продолжит бороться за выход в плей-офф"

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко после поражения от "Медвешчака" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда по-прежнему надеется пробиться в плей-офф. После 32 матчей столичный клуб занимает 13-е место на "Западе", отставая от восьмой строчки на 11 очков.

- Сегодня все решил второй период, - приводит слова Дыбленко "Р-Спорт". - Мы получали удаления и много сил потратили, пока их "убивали". К тому же сами в большинстве не решили свои моменты. Как всегда решающим оказалось завершение: они реализовали, не дав нам ничего создать у ворот. Я не согласен, что борьба за плей-офф уже заканчивается. Да, "Витязь", "Йокерит" и другие команды высоко. Но у нас есть шанс бороться, и мы не прекратим это делать.