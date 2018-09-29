Ярослав Дыбленко: "Поехал в Америку не за деньгами, а за игрой, за мечтой"

Защитник "Спартака"​ Ярослав Дыбленко в интервью клубной пресс-службе рассказал о попытке заиграть в НХЛ. По его словам, он ни о чем не жалеет. Дыбленко год провел в АХЛ, но вызова в "Нью-Джерси" так и не дождался.

– Когда вы вернулись в Россию, заключили длинный контракт со СКА. Вы предполагали, что может возникнуть вариант со "Спартаком" или возвращение в Москву стало для вас неожиданностью?

– Я предполагал, что такое может случится и даже не удивился, когда это произошло.

– Вы хотя бы раз пожалели о том, что приняли решение уехать в Северную Америку?

– Нет. Никогда не жалею о решениях, которые принимаю, тем более в хоккейном плане. Я сделал смелый шаг. Мы с женой поехали, посмотрели, как все устроено там в хоккейном плане. Я набрался опыта и жизненного, и профессионального.

– Супруга не отговаривала вас от возвращения в Россию? Не советовала остаться и попробовать закрепиться, провести в Америке еще один год?

– Нет. Мы сели и достаточно быстро решили, взвесив все за и против. У нас не было долгих раздумий – мне предложили хороший вариант, и я подписал контракт.



– То, что СКА предложил вам такой долгосрочный контракт, повлияло на ваше решение?

– Редко кому сейчас предлагают четырехлетний контракт. Я понял, что правильнее будет принять это предложение.

– За год, проведенный в Америке, вы сильно потеряли в деньгах?

– Естественно. Но я ведь поехал туда не за деньгами, а за игрой, за мечтой. Я не пожалел. Деньги придут.