Ярослав Дыбленко: "Не думаю, что встреча с "Северсталью" будет проходная"

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко после поражения от СКА (1:2) отметил, что нужно биться в любой ситуации. Напомним, красно-белые лишились шансов на выход в плей-офф.

– Мы старались биться до конца, с первой до последней минуты, – сказал Дыбленко. – Все все понимают. Не важно, как складывается ситуация, нужно выходить и биться.

– Послезавтра у вас матч с "Северсталью". Будет полегче.

– Не сказал бы, что будет легче. Там люди тоже стараются, отдаются игре. Я не думаю, что это будет проходная встреча.

– Сегодня со СКА можно было зацепиться. Согласны?

– За девять предыдущих встреч тоже можно было зацепиться. Сегодня судьи очень хорошо сработали, потому что они надели майки СКА. Они давали какие-то непонятные колющие удары. С таким подходом невозможно ничего сделать.

– А первое удаление Сорокина было?

– Я не видел, был в игре.

– А как оцените свое удаление в предыдущем матче с ЦСКА?

– Я не знаю, человек подгибает ножки перед силовым приемом. Я этого не понимаю. Я его не убивал, ни толкал в голову. Если человек сам боится, ничего с ним не поделать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)