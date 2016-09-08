Ярослав Дыбленко: "Адмирал больше хотел победить"

Защитник "Спартака" Ярослав Дыбленко после поражения от "Адмирала" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на то, что судьи не засчитали заброшенную шайбу красно-белых. Также пообещал, что его команда постарается взять три очка в следующем матче, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В первом периоде мы создали мало моментов, и соперник нас задавил, – рассказал Дыбленко. – У "Адмирала" было больше желания, и они больше хотели победить.

– На третий период "Спартак" вышел с запалом.

– Мы пошли вперед и забыли об обороне. Надо было забивать и вытаскивать матч, но арбитры не засчитали нашу шайбу. Это на усмотрение судей. Считаю, что в третьем периоде мы должны были выигрывать.

– Что скажете о своей шайбе, которая получилась очень красивой?

– Максим Потапов здорово отдал мне, и я забросил. Ничего особенного в этом нет.

– Сейчас вы больше идете в атаку. В команде что-то поменялось?

– Я всегда шел в атаку, обострял, старался что-то сделать впереди. Ничего особенно не изменилось.

– Поражением от "Адмирала" завершилась победная серия "Спартака"…

– Серии всегда заканчиваются. Жалко, что это получилось именно так, потому что нужно было брать очки. Надо двигаться дальше. Постараемся взять три очка в следующем матче.