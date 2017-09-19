Яромир Ягр: "Очень хорошо помню "Нефтехимик"

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что не знает, с кем ведут переговоры его агенты. Ранее появилась информация о том, что интерес к нападающем проявляет "Нефтехимик". Экс-игрок "Флориды" подчеркнул, что очень хорошо помнит нижнекамкую команду по выступлениям в "Авангарде".

– "Нефтехимик" – команда из Татарстана, но в республике есть более значимый игрок – "Ак Барс". Будет ли вам интересно выступать за клуб, представляющий маленький рынок?

– Пока не знаю. Мне трудно что-то говорить о какой-то конкретной команде, потому что я не в курсе, что и с кем обсуждали мои агенты. Но я на самом деле очень хорошо помню "Нефтехимик". Помню, как мы проиграли ему в плей-офф с "Авангардом" (0-3 в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне-2009/10. – Прим. "СЭ"). Как звали их главного тренера?

– Владимир Крикунов.

– Точно! (Смеется.) Олдскульный такой тренер. Крутой. Он здорово тогда подготовил "Нефтехимик". Эти ребята не давали нам продыху, носились за нами. И в итоге нас обыграли. Хорошо это помню. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Ягра //

Ягр едет в Нижнекамск к Назарову: реальность или шутка? //

Андрей Назаров: "Вот когда Ягр приедет в "Нефтехимик", я вам расскажу, как буду его использовать"