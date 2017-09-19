Яромир Ягр: "Нефтехимик"? КХЛ мне определенно интересна"

Знаменитый чешский нападающий в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировал информацию об интересе "Нефтехимика". 45-летний чешский форвард отметил, что рассмотрит вариант с продолжением карьеры в Европе, если не сможет заключить новый контракт с одним из клубов НХЛ.

- Яромир, генменеджер "Нефтехимика" заявил, что у клуба огромный интерес к вам, что ведет переговоры с вашими представителями.

- Лично я ни с кем не разговаривал, но за своих представителей мне трудно говорить. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Однако я по-прежнему хочу подписать контракт в НХЛ. Есть три-четыре клуба, с которыми мы ведем переговоры. И пока не будет ясности с командами НХЛ, в сторону Европы я смотреть не буду. Но КХЛ мне определенно интересна. Потому что, если я не буду играть в НХЛ, то хочу поехать на Олимпиаду. А чтобы попасть в состав на Олимпиаду - мне нужно играть в сильнейшей лиге из тех, в которых я могу выступать. И это как раз про КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

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