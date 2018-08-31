Ярно Коскиранта: "СКА будет бороться за Кубок Гагарина"

Форвард СКА Ярно Коскиранта заявил, что его команда намерена вернуть себе Кубок Гагарина. Хоккеист отметил, что клуб сохранил таких лидеров как Павел Дацюк, Никита Гусев и других, а вместе с ними и с новичками команды петербуржцам удастся вернуться на вершину.

- СКА будет бороться за Кубок Гагарина - мы очень раздосадованы поражением от ЦСКА в финале конференции прошлого сезона и намерены вернуть себе трофей, - приводят "Известия" слова Коскиранта. - Да, у нас сменился тренерский штаб, и команду покинули многие лидеры. Но хорошая игра на предсезонных турнирах показывает, что новая команда уже понимает требования тренеров, а наши новички прижились в коллективе. Главное - в нем остались такие классные хоккеисты, как Павел Дацюк, Никита Гусев, Владислав Гавриков, Патрик Херсли, Александр Барабанов и многие другие. С ними, новыми игроками и новыми тренерами мы можем вернуться на вершину.

В полуфинале серии плей-офф КХЛ СКА уступил ЦСКА со счетом 2-4.