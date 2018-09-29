Ярно Коскиранта: "Обидно проигрывать, когда игра была в наших руках"

Нападающий СКА Ярно Коскиранта после поражения от "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 Б) отметил, что потери в средней зоне стоили его команде результата. Также он признался, что команда даже не думала о сухой серии.

– Думаю, мы провели хороший матч, создали достаточно много голевых моментов, - цитирует пресс-служба клуба Коскиранту. - Но в то же время допустили потери в средней зоне, что стоило нам победы.

– Хоккеисты часто говорят о том, что слабых команд не бывает. Можно ли сравнивать этого соперника с предыдущими?

– Сложно сказать. Я все-таки предпочитаю фокусироваться на нашей игре, а не говорить о соперниках. Считаю, что нам удается прогрессировать, и нужно придерживаться этого курса.

– Наверное, проиграть в буллитной серии особенно неприятно?

– Проигрывать всегда очень обидно. Тем более, сегодня, когда игра была в наших руках.

– Вы наконец-то забросили шайбу.

– Да, это был первый гол в сезоне. Забивать всегда здорово. Но главное, как я говорил, – улучшать командную игру и забивать больше как команда.

– Сухую серию держали в голове?

– Знаете, даже не вспоминал об этом перед началом игры.