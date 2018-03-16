Ярно Коскиранта: "Каблуков сильнее Тальбо"

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (4:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и прокомментировал стычку Ильи Каблукова с Максимом Тальботом.
– Пауза сегодня помогла СКА победить?
– "Локомотив" имел такую же паузу, поэтому мы были в равных условиях. Перерыв, конечно, пошел нам на пользу, было время отдохнуть и хорошо потренироваться.
– "Локомотив" чем-то удивил?
– Ха-ха, нет.
– Чего ждете от следующего матча?
– Нужно продолжать играть в свой хоккей. Сегодня нам удалось выполнить план на игру почти на сто процентов. Сопернику дали совсем мало шансов, Коскинен хорошо сыграл в воротах. Завтра надо все это повторить.
– Кто сильнее: Тальбо или Каблуков?
– Конечно, Каблуков.
– А вы готовы подраться, если что?
– Конечно, если это того стоит.
– А кто сильнее: вы или Каблуков?
– Номер четыре. (Игорь ЕРОНКО)