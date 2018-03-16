Ярно Коскиранта: "Каблуков сильнее Тальбо"

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от победы над "Локомотивом" (4:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и прокомментировал стычку Ильи Каблукова с Максимом Тальботом.

– Пауза сегодня помогла СКА победить?

– "Локомотив" имел такую же паузу, поэтому мы были в равных условиях. Перерыв, конечно, пошел нам на пользу, было время отдохнуть и хорошо потренироваться.

– "Локомотив" чем-то удивил?

– Ха-ха, нет.

– Чего ждете от следующего матча?

– Нужно продолжать играть в свой хоккей. Сегодня нам удалось выполнить план на игру почти на сто процентов. Сопернику дали совсем мало шансов, Коскинен хорошо сыграл в воротах. Завтра надо все это повторить.

– Кто сильнее: Тальбо или Каблуков?

– Конечно, Каблуков.

– А вы готовы подраться, если что?

– Конечно, если это того стоит.

– А кто сильнее: вы или Каблуков?

– Номер четыре. (Игорь ЕРОНКО)