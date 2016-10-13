Ярно Коскиранта: "Херсли – отличное усиление для СКА"

Нападающий СКА Ярно Коскиранта заявил, что его команда провалила первый период матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (4:1). Также он положительно оценил переход Патрика Херсли к армейцам, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Первый период был одним из самых неудачных в этом сезоне, – сказал Коскиранта. – Во втором мы прибавили, нанесли много бросков, он был более качественным, чем первый.

– У СКА ни одного удаления. Это связано с тренерской установкой?

– Это очень здорово. Мы постоянно обсуждаем это в команде, стараемся минимизировать количество удалений, особенно стараемся не удаляться в зоне атаки.

– Вы сегодня забросили очередную шайбу. Не было соблазна в том эпизоде отдать передачу?

– На тренировке я бы обязательно отдал передачу (улыбается).

– Ваш друг Патрик Херсли теперь в СКА...

– Это отличное усиление для команды, очень качественный игрок, он повысит конкуренцию в команде.