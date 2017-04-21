Яри Курри: "Йокерит" верит в тренерский штаб Ялонена"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри в интервью пресс-службе КХЛ выразил уверенность в том, что в следующем сезоне клуб выступит более успешно. По его словам, игроки и тренерский штаб, который возглавляет Юкка Ялонен, за год привыкли друг к другу и им не понадобится время для налаживания взаимопонимания.

- Как вы оцениваете работу главного тренера Юкки Ялонена? - вопрос Курри.

- Юкка - настоящий профессионал, он тренировал топовых игроков и топовые команды на протяжении 30 лет. Перед этим сезоном появился новый тренерский штаб и 14 новых хоккеистов - это большие перемены для любого клуба. Новички и наставники долго притирались друг к другу, но в то же время "Йокерит" хотел выступать успешнее, у команды было желание.

В следующем сезоне наша стартовая позиция будет лучше - команда и тренер уже привыкли друг к другу, не нужно будет тратить время на это. Понятно, что тренерский штаб должен "вытаскивать" из игроков больше, они должны развиваться, показывать свой лучший хоккей.

- Почему вы решили дать Ялонену возможность проработать еще один сезон?

- Юкка в хоккее уже долгое время, он один из лучших финских тренеров и знает КХЛ очень хорошо. У нас присутствует огромная вера в него и весь тренерский штаб.