Яри Курри: "Ялонен долгое время держит марку одного из лучших финских специалистов"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри поделился мнением об усилении команды и перспективах ее выступления в юбилейном сезоне. Он подчеркнул, что Юкка Ялонен способен привести коллектив к победе в Кубке Гагарина.

– В этом сезоне "Йокерит" отпразднует свое 50-летие двумя матчами на открытом воздухе. Что интересного наметили?

– Мы планируем широкомасштабные торжества в городе для наших болельщиков. Действительно, проведем Зимнюю классику со СКА в декабре и надеемся успешно завершить сезон.

– Учитывая знаменательную дату, в руководстве нацелили команду на Кубок Гагарина?

– Конечно, мы хотим выиграть трофей, хоть и не кричим об этом на каждом шагу. Мы входим в число претендентов, но предпочитаем держаться в тени. Впереди – тяжелый сезон, особенно для лидеров чемпионата, и сейчас трудно предсказать победителя.

– Уверены, что Юкка Ялонен может привести "Йокерит" к успеху?

– Абсолютно. Отлично знаю возможности Юкки. Ялонен долгое время держит марку одного из лучших финских специалистов, где бы он ни работал. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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