15:57 | Хоккей — КХЛ

Яри Курри: "Всегда грустно видеть, как кто-то покидает КХЛ. Но это во благо лиги"


Генменеджер "Йокерита" Яри Курри отметил, что исключение "Лады" и "Югры" из КХЛ произошло во благо лиги. Он также добавил, что при введении жесткого потолка финская команда окажется в выигрышном положении.

 
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– КХЛ определенно двигается в правильном направлении. Потолок у нас с учетом возможности его превышения сейчас слишком высокий в случае некоторых команд, – сказал Курри. – И есть команды, которые сильно отстают от лидеров. Лига должна стать ровнее. И введение жесткого потолка ей только поможет.

"Йокерит" вписался в потолок, при этом собрал хорошую команду. Мы продолжим работать в этом направлении, тратя разумное количество средств. При введении жесткого потолка мы окажемся в выигрышном положении с таким подходом. В прошлом году исключили один клуб, в этом два, и всегда грустно видеть, как кто-то покидает КХЛ. Но вы ведь понимаете, что это делается во благо лиги. У них был шанс все исправить. Если бы они вернулись назад во времени – наверняка поработали над тем, чтобы ситуация была другой. В финансовом плане, в хоккейном, в околохоккейном.

Лига у нас коммерческая, и ей надо стать сильнее. Отсюда и подобные решения. Направленные на то, чтобы повысить доходность. Лига должна принимать во внимание бизнес-аспекты. Так что это позитивный шаг. У "Лады" большая история, но нам нужно двигаться дальше. Способствовать высокой конкуренции.

Хорошо, что календарь будет уже в июне. Но лучше было бы, появись он в мае. Чтобы мы уже могли начинать продавать билеты. Введение финансового фэйр-плей – тоже позитивный момент. Мы должны следить за своим бизнесом. КХЛ будет помогать клубам. Даст им инструменты для повышения их эффективности. Что сделает лигу лучше. (Игорь ЕРОНКО)

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