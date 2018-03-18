Яри Курри: "Верим, что в Хельсинки сможем сломить ЦСКА"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри убежден, что его команда сможет победить ЦСКА в 1/4 финала плей-офф КХЛ. После двух игр "джокеры" уступают армейцам в серии до четырех побед со счетом 0-2 (первая игра - 0:4, вторая игра - 0:2).

- Во втором матче уже сыграли лучше, но надо забивать, - цитирует "Р-Спорт" Курри. - Шансов в атаке не так много у нас, надо признать, но они были: Пекка Йормакка хорошо убегал, большинство в конце третьего периода. Нельзя упускать шансы, ЦСКА умнее воспользовался своими - и победил. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин играет с большой уверенностью, но он видит каждый наш бросок! Мы должны создавать больше трафика перед его воротами.

Тем не менее, первый шажок уже сделан, мы прибавляем и верим, что в Хельсинки сможем сломить ЦСКА. Болельщики помогут сделать нам это. Победа "Локомотива" над СКА (счет в серии - 1-1. - Прим. "СЭ") не удивляет, и в нашей серии должны быть такие равные матчи, просто мы должны прибавить. Форвард Антти Пильстрем не доиграл второй матч, потому что неудачно заблокировал бросок. Пока не знаем, сможет ли сыграть в третьем матче.

Последующие игры в серии состоятся 19, 20, 22, 24 и 26 марта (начиная с пятой игры, если понадобится).